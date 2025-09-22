الإثنين 22 سبتمبر 2025
انتظام الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية مع بداية العام الجامعي الجديد

 أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير الأعمال بجامعة أسيوط الأهلية، بما شهدته الجامعة من انتظام ملحوظ في الدراسة بمختلف الكليات منذ اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2025/2026، وذلك وسط حضور كثيف من الطلاب والطالبات الجدد والقدامى. 

توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع والابتكار

 وأكد رئيس جامعة أسيوط حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع والابتكار، وتطبيق أحدث النظم الأكاديمية بما يضمن انطلاقة قوية لمسيرة الطلاب التعليمية، ويعكس التزام الجامعة برسالتها في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة.

 

انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول

 وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول يعكس جاهزية الجامعة وكفاءة خططها الأكاديمية، وتوفير كل سبل الدعم للطلاب وهيئة التدريس، بما يضمن تحقيق عملية تعليمية متميزة تواكب معايير الجودة العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل، موجهًا التهنئة للطلاب ببداية العام الجامعي، ومتمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم التعليمية.

كما دعا الدكتور أحمد المنشاوي جميع القائمين على منظومة العمل الأكاديمي والإداري بجامعة أسيوط الأهلية إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم والرعاية الكاملة للطلاب، بما يحقق جودة العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات، بما يسهم في اكتشاف وتنمية مواهب الطلاب، ويعزز شخصياتهم، ويؤهلهم للتميز والإبداع.

 

جامعة أسيوط تبدأ إجراءات تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية (بث مباشر)

جامعة أسيوط تستعد للعام الجديد بتسكين 12 ألف طالب وتخصيص غرف مجهزة لذوي الاحتياجات

 ومن جانبه، قام الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، بجولة تفقدية داخل الحرم الجامعي لمتابعة سير الدراسة، رافقه خلالها مصطفى حسن، أمين عام الجامعة. 

وهنأ الدكتور نوبي الطلاب الجدد والقدامى ببدء العام الجامعي، كما تابع الندوات التعريفية التي تنظمها الكليات لتعريف الطلاب الجدد بنظم الدراسة والمواد واللوائح، والإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم.

