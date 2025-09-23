تشجير وإعادة تدوير المخلفات، وكيل وزارة التعليم بأسيوط يشارك في الأنشطة المدرسية (صور)

أجرى محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ؛ اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من المدارس وذلك لليوم الثالث على التوالي، مع انتظام الدراسة فى المدارس الحكومية والرسمية والمتميزة والخاصة بالمحافظة للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

كما شارك الدسوقي فى تحية العلم وحضور الطابور والإذاعة المدرسية وشارك طلاب المرحلة الاعدادية حملة تشجير وبعض الأنشطة المدرسية وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد العجان وكيل ادارة أبو تيج التعليمية.



وشارك وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط طلاب مدرسة باقور الثانوية المشتركة تحية العلم وترديد النشيط الوطنى خلال طابور الصباح واستمع إلى الكلمة الموحدة عن الانتماء وحب الوطن تعميقا لقيم الولاء والانتماء مقدما التهنئة لكافة العاملين والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

أنشطة زراعية بمدارس أسيوط



وتفقد بعض فصول المدرسة والتقى مدير المدرسة والعاملين بها وحثهم على الالتزام بلائحة الانضباط المدرسى ثم التقى طلاب وطالبات الصف الاول الثانوى بالمدرسة وشرح لهم بعض مزايا نظام البكالوريا الجديد ورد على أسئلتهم واستفساراتهم لإيضاح الحقائق ومنع الشائعات موضحا الفرق بين نظامى الثانوية وحرية اختيار الطلاب بين النظامين.

مشاركة المعلمين والطلاب فى حملة تشجير المدرسة

واستكمل وكيل الوزارة جولته الميدانية بتفقد مدرسة أحمد حسن الباقورى الإعدادية ويوجد بها 958 طالب وطالبة وتابع تفعيل الأنشطة بها ومشاركة المعلمين والطلاب فى حملة تشجير المدرسة وحضور ندوة عن الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المخلفات.



كما حرص وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على تفقد بعض الفصول الدراسية والأفنية ودورات المياه وحجرات الوسائل التعليمية والمعامل والمكتبات وغيرها وتحدث مع التلاميذ والمعلمين واطمأن منهم على سير العملية التعليمية وانتظامها وتسكين الطلاب الجدد بالفصول الدراسية واعلان الجداول المدرسية وقوائم الفصول كما اطمأن على مستوى الأطفال والتلاميذ والتأكد من مدى جاهزية الفصول وتزويدها بالوسائل التعليمية والأدوات اللازمة.

انتظام طابور الصباح داخل مدارس أسيوط

كما تابع وكيل وزارة التعليم بأسيوط استلام الطلاب الكتب الدراسية وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات تجاه هذا القطاع الهام خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعليم وتطوير المنظومة التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم بأسيوط إلى أن جميع مدارس المحافظة على مستوى 11 إدارة تعليمية قد استعدت لاستقبال مليون و214 الف طالب وطالبة تقريبا داخل 3137 مدرسة باجمالى عدد فصول 30 الف و999 فصل دراسى بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة واليابانية وتربية خاصة ودمج، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الفنية وسط إجراءات احترازية وأمنية.



و يذكر أن محافظة أسيوط شهدت هذا العام الانتهاء من 22 مدرسة جديدة تضم 344 فصلًا دراسيًا بتكلفة بلغت 311.5 مليون جنيه، واستلامهم ودخولهم الخدمة هذا العام كما يجري العمل حاليًا في 16 مدرسة جديدة تضم 316 فصلًا بتكلفة 317.5 مليون جنيه.

