وكيل التعليم بأسيوط يلتقى مجلس أمناء وآباء مدرسة طه حنفى الإعدادية (صور)

 التقى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمدرسة طه حنفى المليجى الإعدادية بنين بأسيوط، بمشاركة النائبين محمد حمدى دسوقى وإبراهيم نظير عضوي مجلس النواب، وذلك بقاعة اجتماعات مديرية التربية والتعليم، بحي شرق مدينة أسيوط.

يأتي ذلك في إطار دعم جهود المشاركة المجتمعية، حيث رحب وكيل الوزارة فى بداية الاجتماع بالنواب وأعضاء مجلس الأمناء. 

استكمال أعمال الصيانة والتطوير بمختلف المدارس والمؤسسات التعليمية

 وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على الدعم المقدم من محافظ أسيوط لمجلس أمناء وآباء ومعلمين المحافظة برئاسة المهندس النائب مجدى سليم عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة، وحثهم على المشاركة المجتمعية الفعالة للنهوض بقطاع التعليم بالمحافظة.

وتناول وكيل التعليم بالمحافظة خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من استكمال أعمال الصيانة والتطوير بمختلف المدارس والمؤسسات التعليمية على مستوى المحافظة، ودعم جهود الدولة لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والمعلمين. 

ولفت الدسوقي إلى أهمية دور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة أسيوط الذى يمثل حلقة وصل وترابط بين أولياء الأمور والقيادات التعليمية بالمدارس والإدارات، فضلًا عن الدور المنوط به المجلس فى تطوير جودة المخرج التعليمي والإشراف على الخطط والمبادرات، والمشاركة في رسم السياسات ووضع الأهداف وتقديم المقترحات الخاصة بالتطوير وحل المشكلات للنهوض بالعملية التعليمية.

تعليم أسيوط ينعي معلمة بإدارة الغنايم توفيت أثناء عملها

تعليم أسيوط يعقد ندوات توعوية لشرح نظام البكالوريا الجديد (صور)

من جانبهم، قدم أعضاء مجلس الامناء التهنئة لوكيل وزارة التعليم بمحافظة أسيوط بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، معلنين دعمهم الكامل لخدمة العملية التعليمية بالمدرسة تفعيلا للمشاركة المجتمعية، كما تم مناقشة طلبات أعضاء مجلس أمناء المدرسة بتكثيف الجهود لتحقيق الانضباط بالعملية التعليمية وفقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة للعملية التعليمية بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

