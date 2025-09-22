الإثنين 22 سبتمبر 2025
تحصين 94 ألف رأس ماشية بأسيوط ضمن الحملة القومية ضد الحمى القلاعية

حملة تحصين الماشية
حملة تحصين الماشية بأسيوط، فيتو

قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن المحافظة نجحت في ختام الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية "فيروس SAT-1" في تحقيق إنجاز ملموس يعكس تكاتف الجميع، مؤكدًا أن حماية الثروة الحيوانية مسؤولية وطنية لا تقل أهمية عن أي ملف تنموي آخر.

 

تحصين 94,255 رأس ماشية من خلال 1,356 فرقة بيطرية 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة نفذتها مديرية الطب البيطري بالمحافظة بقيادة الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام المديرية واستمرت خمسة أسابيع، لم تكن مجرد إجراء طبي، بل رحلة يومية نحو الأمل، قادتها فرق بيطرية تحمل في يدها اللقاح وفي الأخرى رسالة طمأنينة للمربين ونجحت الحملة في تحصين 94,255 رأس ماشية من خلال 1,356 فرقة بيطرية جابت القرى والمراكز والحقول، وطرقت أبواب المزارعين والمربين لتعزيز وعيهم بأهمية الوقاية.

192 ندوة إرشادية للتوعية

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة لم تقتصر على التحصينات، بل تضمنت 192 ندوة إرشادية للتوعية، وزيارات ميدانية شملت 3,833 منزلًا عبر فرق الرصد الوبائي، بالإضافة إلى حملات توعوية متنقلة بالأسواق والميادين، وسيارات تحمل رسائل صوتية لنشر الطمأنينة والمعلومة الصحيحة بين المواطنين.

 

وأضاف محافظ أسيوط أن نجاح الحملة جاء ثمرة تعاون حقيقي بين الفرق البيطرية والمربين، مشددًا على أن الوقاية تبقى دائمًا خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية وصون الأمن الغذائي.

بمشاركة 556 فرقة، استمرار فعاليات حملة تحصين الماشية ضد فيروس SAT-1 في أسيوط

حصاد أسبوع، تحصين 20 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في أسيوط

 

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق هو بداية لمرحلة جديدة من التقييم والتخطيط المستمر، فالثروة الحيوانية ليست مجرد أرقام، بل أرواح تعيش بيننا ومصدر رزق كريم لأسر كثيرة، تستحق منا كل الرعاية والاهتمام.

أسيوط الثروة الحيوانية الحملة القومية للتحصين الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية الطب البيطري اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر حماية الثروة الحيوانية محافظ أسيوط محافظة اسيوط مرض الحمى القلاعية

