بالأسماء، 44 أستاذا بجامعة أسيوط ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن إنجاز علمي جديد يضاف إلى رصيد الجامعة، حيث تم إدراج 44 من أساتذتها ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا لعام 2025، وذلك استنادًا إلى حجم إنتاجهم العلمي والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم المنشورة في مختلف التخصصات.

مكانة جامعة أسيوط العلمية والبحثية

وهنأ الدكتور المنشاوي علماء جامعة أسيوط المدرجين في هذه القائمة الدولية المرموقة، معربًا عن فخره واعتزازه بتميزهم وتفوقهم البحثي، ومثمنًا جهودهم العلمية ومسيرتهم المتميزة في خدمة المنظومة البحثية، كما وجه التحية والتقدير إلى جميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على عطائهم المتواصل في رفع اسم الجامعة بالمحافل الدولية.

وأكد رئيس الجامعة أن إدراج هذا العدد الكبير من العلماء يعكس مكانة جامعة أسيوط العلمية والبحثية على المستوى الدولي، ويبرهن على ثقة الأوساط العلمية والبحثية في إنتاج علمائها بكافة التخصصات كما يمثل هذا الإنجاز دليلًا على جودة المخرجات البحثية وزيادة تأثير الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة المدرجة في قواعد البيانات العالمية.

قائمة علماء جامعة أسيوط من كلية العلوم

وتضمنت القائمة من كلية العلوم (14) عالمًا، هم: الدكتور جمال بدر (قسم علم الحشرات)، والدكتور محمد هاشم محمد، والدكتورة منى فتحي داوود، والدكتور مصطفى أحمد فوزي، والدكتورة أمانى حامد عبيد (قسم علم النبات والميكروبيولوجي)، والدكتور أبوالحجاج عبد العزيز هرماس، والدكتور رفعت مصطفى حسن أبوزيد، والدكتور بهاء محمد أبوزيد، والدكتور أحمد فوزي سعد، والدكتور وليد أحمد السيد (قسم الكيمياء)، والدكتور أحمد صدقي محمد، والدكتور ناجح محمد شعلان، والدكتور صلاح أحمد مخلوف، والدكتور علاء محمود عبدالنعيم (قسم الفيزياء).

قائمة علماء جامعة أسيوط من كلية الهندسة

وتضمنت القائمة من كلية الهندسة بجامعة بجامعة أسيوط (9) من أساتذتها، وهم: الدكتور مازن عبدالسلام، والدكتور محمد أبو زهاد، والدكتور محمد عبد الساتر سويفي عبد الرحيم، والدكتور أحمد عبدالمالك عبدالحافظ (قسم الهندسة الكهربائية)، والدكتور شحاتة الضبع عبدالرحيم، والدكتور محمود محمد عويس (قسم الهندسة المدنية)، الدكتور أحمد عبد الشريف (قسم هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج)، والدكتور أحمد حمزة (قسم هندسة القوي الميكانيكية) والدكتور قاسم محمد أحمد خليل (قسم الهندسة الكهربائية).

وتضمنت القائمة من كلية الزراعة بجامعة أسيوط (8) علماء، هم: الدكتور ممدوح عبدالحفيظ عيسى، والدكتور عادل ربيع أحمد عثمان (قسم الأراضي والمياه)، والدكتور أحمد صلاح موسى (قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية)، والدكتور كامل أحمد محمد أبو اليسر (قسم أمراض النبات)، والدكتور محسن محمد فرغلي (قسم الإنتاج الحيواني)، والدكتور عصمت فاروق علي أحمد (قسم الزينة)، والدكتور أحمد عاطف سلام (قسم الوراثة).

وتضمنت القائمة من كلية الصيدلة (6) من علمائها، وهم: الدكتور محمد محمود عبداللطيف (قسم الصيدلة الإكلينيكية)، والدكتور هشام محمد توفيق، والدكتور محمود أبوبكر أحمد يونس (قسم الصيدلة الصناعية)، والدكتور محمد محمود الوكيل، والدكتور أشرف محمد محمود (قسم الصيدلة التحليلية)، والدكتور بهاء محمد جمال الدين (قسم الكيمياء العضوية).

شملت القائمة من كلية الطب (6) من الأساتذة: الدكتورة شريفة حامد، والدكتورة إيمان خضر – أستاذتا الأمراض العصبية والنفسية، والدكتور هلال فؤاد حتة – أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، والدكتور محمود رزق عبدالواحد – أستاذ الباثولوجيا، والدكتور محمد أحمد عباس صبح – أستاذ أمراض النساء والتوليد، إلى جانب اسم الراحل الدكتور محمود فهمي فتح الله – أستاذ أمراض النساء والتوليد.

وتضمنت القائمة من كلية الطب البيطري: الدكتورة دعاء مختار (قسم الخلية والأنسجة).

جدير بالذكر أن جامعة ستانفورد الأمريكية تستند في إعداد التصنيف إلى قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العلمي Elsevier، والتي تعتمد على مجموعة من المؤشرات منها: عدد الاستشهادات، مؤشر (H)، مؤشر (HM) للتأليف المشترك، الاستشهادات في مواضيع مختلفة، والمؤشر المركب (C-Score). وقد شمل التصنيف لعام 2025 أكثر من (210 ألف) عالم من (167) دولة في (22) مجالًا علميًا.

