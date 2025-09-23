الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
ماذا قدم يورتشيتش في الكرة السعودية قبل مواجهة أهلي جدة بكأس القارات الثلاث؟

كان للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز تجربة قصيرة في الكرة السعودية قبل مواجهة أهلي جدة مساء اليوم الثلاثاء. 

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال 

موعد مباراة بيراميدز والاهلي السعودي، يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره أهلي جدة السعودي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في كأس الإنتركونتيننتال علي لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وتقام مباراة بيراميدز وأهلي جدة السعودي في كأس الإنتركونتيننتال الساعة 9 مساء اليوم الثلاثاء.

تجربة يورتشيتش مع الكرة السعودية

بيراميدز واهلي جده، وقاد يورتشيتش فريق النصر لمدة شهرين تقريبا قبل نحو 7 أعوام والتي حقق خلالها نتائج جيدة من بينها التغلب على بعض من كبار الكرة السعودي.

ولعب النصر تحت قيادة يورتشيتش 8 مباريات في الفترة من فبراير وحتى أبريل عام 2018 فاز خلالها في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وهزم في مباراتين.

بدأت بالفوز على أُحد ثم التعادل مع الهلال 2-2 ثم هزيمتين بالدوري والكأس ضد فريق الباطن قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على الرائد 4-3 والشباب في الديربي 1-0.

كما هزم النصر تحت قيادة المدرب الكرواتي فريق الاتحاد بنتيجة 3-1 في مباراة تألق فيها البرازيلي برونو أوفيني والجزائري عبد المنعم جابو والمغربي محمد فوزير، حيث سجل الثلاثي أهداف العالمي في جدة.

وأنهى يورتشيتش مسيرته مع النصر بالتعادل 1-1 مع الفتح.

 

بيراميدز والأهلي
بيراميدز والأهلي

 

 

مباراة بيراميدز والأهلي

موعد مباراة بيراميدز، ويخوض الأهلي السعودي البطولة بصفته بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يمثل بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق كلا الناديين اللقب القاري الأكبر لأول مرة في تاريخهما.

يتأهل الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

مباراة بيراميدز القادمة

ولا تمتلك أي قناة عربية حقوق بث لقاء الأهلي السعودي وبيراميدز، ويمكن متابعة أحداث المباراة حصريًا عبر منصة "شاهد" الإلكترونية ومنصة (FIFA +).

حكام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز 

ويدير الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، هم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز تجربة يورتشيتش مع الكرة السعودية بيراميدز واهلي جده موعد مباراة بيراميدز موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي

