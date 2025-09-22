يورتشيتش: بيراميدز وصل للعالمية في فترة زمنية وجيزة

بيراميدز والأهلي السعودي قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه سعيد وفخور للغاية بالمرحلة التي وصل إليها فريقه والوصول إلى اللعب على لقب كأس القارات الثلاث ببطولة الإنتركونتيننتال، وهي مرحلة مهمة في تاريخ نادي بيراميدز الذي أصبح في العالمية حاليا في فترة زمنية وجيزة للغاية.

تصريحات مدرب بيراميدز

أضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي السعودي في جدة أنه بالطبع لم يكن أحد يتوقع يوما لنادي بيراميدز أن يحقق دوري الأبطال في هذه المدة واللعب في كأس العالم والإنتركونتننتال، ولكن الحلم أصبح واقعا والآن نحن نلعب في هذا المستوى ولدينا فرصة للوصول إلى نقطة أبعد.

أشار إلى أنه طالب لاعبيه بضرورة إظهار قوتهم في مواجهة خصم قوي أمام جماهيره ولابد من إظهار الشغف والقتال من أجل الفوز والوصول إلى مرحلة اللعب في قطر وإضافة إنجاز جديد وبطولة هامة في تاريخ نادي بيراميدز وكرة القدم المصرية.

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة على لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

حكام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

يدير الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، هم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

وعقد اليوم، بملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر بالكامل.

ويرتدي الأهلي السعودي صاحب الأرض قميصه الأساسي الأخضر بالكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأحمر بالكامل.

