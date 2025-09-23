ميلوت الأغلى، 196 مليون يورو قيمة لاعبي الأهلي السعودي وبيراميدز

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره أهلي جدة السعودي مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة جدة في كأس الإنتركونتيننتال علي لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وتشهد المباراة فرقا شاسعا بين القيمة السوقية لكلا الفريقين تصب لصالح الأهلي السعودي طبقا لموقع الاحصائيات ترانسفير ماركت.

القيمة السوقية لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

وتبلغ القيمة السوقية لفريق أهلي جدة 173.50 مليون يورو، في حين تبلغ قيمة فريق بيراميدز 22.50 مليون يورو.

أغلى لاعبي أهلي جدة

ياتي إنزو ميلوت لاعب أهلي جدة في الترتيب الأول من حيث القيمة السوقية الأعلى 35 مليون يورو، يليه في الترتيب إيفان توني بقيمة 25 مليون يورو، ثم جالينو بقيمة 24 مليون يورو، يليهم روجير إيبانيز بقيمة 17 مليون يورو، ثم فرانك كيسيه بقيمة 14 مليون يورو، وميريح ديميرال بقيمة 13 مليون يورو

أغلى لاعبي بيراميدز

يعد اللاعب البرازيلي ايفرتون أغلى لاعبي بيراميدز بقيمة 2.80 مليون يورو، يليه في الترتيب فيستون ماييلي بقيمة 1.80 مليون يورو، ثم رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومهند لاشين وقيمة كل منهم 1.50 مليون يورو

أما وليد الكرتي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وإبراهيما توريه فتبلغ قيمة كل منهم 1.20 مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

مباراة بيراميدز وأهلي جدة السعودي في كأس الإنتركونتيننتال تقام الساعة 9 مساء اليوم الثلاثاء.

يتأهل الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

مباراة بيراميدز والأهلي

ويخوض الأهلي السعودي البطولة بصفته بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يمثل بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق كلا الناديين اللقب القاري الأكبر لأول مرة في تاريخهما.

مباراة بيراميدز القادمة

ولا تمتلك أي قناة عربية حقوق بث لقاء الأهلي السعودي وبيراميدز، ويمكن متابعة أحداث المباراة حصريًا عبر منصة "شاهد" الإلكترونية ومنصة (FIFA +).

حكام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

ويدير الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، هم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

