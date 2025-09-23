بيراميدز يتحدى أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال.. موعد المباراة.. صدمة لعدم وجود قناة ناقلة.. طاقم روماني يدير المباراة.. السماوي عينه على إنجاز الأهلي.. ماذا يحدث حال التعادل؟

مباراة بيراميدز والأهلي السعودي، يدخل فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا تحديا جديدا وصعبا، يسعى خلاله لتحقيق إنجاز عالمي يعادل به إنجاز فريق الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال، خلال مواجهة نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا اليوم الثلاثاء على لقب بطولة كأس القارات الثلاث (أفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ).

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

موعد مباراة الاهلي السعودي وبيراميدز

وتشهد منافسات النسخة الثانية من كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، مواجهة مثيرة تجمع بين بيراميدز والأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في كأس الإنتركونتيننتال علي لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

ويخوض الأهلي السعودي البطولة بصفته بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يمثل بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق كلا الناديين اللقب القاري الأكبر لأول مرة في تاريخهما.

ولا تمتلك أي قناة عربية حقوق بث لقاء الأهلي السعودي وبيراميدز، ويمكن متابعة أحداث المباراة حصريًا عبر منصة "شاهد" الإلكترونية ومنصة (FIFA +).

مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

وفي حال تخطي فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة السعودي بتحقيق الفوز عليه سيظفر بلقب كأس القارات الثلاث لأول مرة في تاريخه مكررا إنجاز الأهلي الموسم الماضي.

وتخطى بيراميدز أوكلاند سيتي في الدوري التمهيدي بثلاثية نظيفة.

حكام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

ويدير الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، هم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

ماييلي يقود التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام أهلي جدة

ومن المتوقع أن يلعب بيراميدز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: أسامة جلال، أحمد سامي، محمد الشيبي، محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، أحمد عاطف "قطة"، كريم حافظ.

الهجوم: إيفرتون دا سيلفا، فيستون ماييلي.

انجاز الأهلي يغازل بيراميدز

ينتظر فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا تحقيق إنجاز عالمي يعادل به إنجاز فريق الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال، خلال مواجهة نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا اليوم الثلاثاء على لقب بطولة كأس القارات الثلاث (أفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ).

وفي حال تخطي فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة السعودي بتحقيق الفوز عليه سيظفر بلقب كأس القارات الثلاث لأول مرة في تاريخه مكررا إنجاز الأهلي الموسم الماضي.

وحقق فريق الأهلي لقب كأس القارات للأندية الأبطال النسخة الماضية بعد فوزه الكبير ضد العين الإماراتي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس "الإنتركونتيننتال 2024".

أحرز ثلاثية الأهلي في شباك العين، العام الماضي، كل من: وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

أهلي جدة، فيتو

ماذا يحدث حال التعادل؟

وكشف الفيفا عن أن اللقاء في حال انتهى بالتعادل بأي نتيجة بين الفريقين في وقته الأصلي، سيتم اللجوء للعب ٣٠ دقيقة أخرى على شوطين إضافيين، وفي حال استمر التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم الفائز بالكأس والمتأهل للمرحلة النهائية من كأس الإنتركونتيننتال.

طريق بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

وجاءت مباريات نادي بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال، على النحو التالي:

*يوم الأحد 14 سبتمبر.. نادي بيراميدز (بطل أفريقيا) وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة (3-0).

*يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. نادي أهلي جدة السعودي (بطل آسيا) يستضيف المتأهل من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي على ملعب الإنماء في جدة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة والقاهرة لتحديد بطل كأس إفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ".

* تقام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد مواجهات:

*يوم الأربعاء 10 ديسمبر.. ديربي الأمريكتين بين نادي كروز أزول المكسيكي الفائز بكأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (بطل الكونكاكاف) يواجه بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد) وتتحدد هويته يوم 29 نوفمبر 2025، في نهائي مسابقة كوبا لبيرتادوريس.

*يوم السبت 13 ديسمبر.. الفائز من من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية يواجه الفائز من مباراة أهلي جدة والفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي على كأس التحدي وحجز بطاقة التأهل للنهائي.

*الأربعاء 17 ديسمبر.. باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة السابقة في نهائي كأس القارات للأندية 2025 لتحديد البطل.

