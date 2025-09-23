بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال

مباراة بيراميدز والأهلي السعودي. يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره أهلي جدة السعودي في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في كأس الإنتركونتيننتال علي لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

وفي حال تخطي فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة السعودي بتحقيق الفوز عليه سيظفر بلقب كأس القارات الثلاث لأول مرة في تاريخه مكررا إنجاز الأهلي الموسم الماضي.

وتخطي بيراميدز أوكلاند سيتي في الدوري التمهيدي بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال والقنوات الناقلة

مباراة بيراميدز وأهلي جدة السعودي في كأس الإنتركونتيننتال تقام الساعة 9 مساء اليوم الثلاثاء وتذاع عبر SSC السعودية.

وتردد أنه أيضًا سيتم إذاعتها على قناة إم بي سي لكن لم يعلن رسميا عنها حتى الآن.

حكام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

ويدير الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، هم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

قائمة بيراميدز أمام الأهلي السعودي

وكان المدير الفني الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش اختار قائمة ضمت:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - بلاتي توريه.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

