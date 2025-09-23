إعلامي سعودي عن مواجهة أهلي جدة وبيراميدز: "فريق بالمليارات ومباراته محصورة في تطبيق!"

أبدى الإعلامي السعودي سالم الأحمدي، صدمته واندهاشه من عدم وجود ناقل فضائي عربي لـمباراة الاهلي السعودي وبيراميدز المصري، في بطولة كأس القارات للأندية، واصفًا الوضع بأنه "لا يُصدق".

بيراميدز والاهلي

تشهد منافسات النسخة الثانية من كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، مواجهة مثيرة تجمع بين بيراميدز المصري والأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء.

مباراة الاهلي السعودي وبيراميدز

ويخوض الأهلي السعودي البطولة بصفته بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يمثل بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق كلا الناديين اللقب القاري الأكبر لأول مرة في تاريخهما.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

مباراة بيراميدز القادمة

ولا تمتلك أي قناة عربية حقوق بث لقاء الأهلي السعودي وبيراميدز، ويمكن متابعة أحداث المباراة حصريًا عبر منصة "شاهد" الإلكترونية ومنصة (FIFA +).

مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال

وتساءل الإعلامي سالم الأحمدي عن سبب عدم وجود ناقل فضائي للمباراة، قائلًا: "الأهلي بطل النخبة وتم استقباله من سمو ولي العهد، والآن يلعب بطولة على ثلاث قارات، وحتى الآن لا يوجد ناقل فضائي؟".

وأضاف مستنكرا خلال تصريحات تلفزيونية: "أنا أعيش في حالة صدمة".

وتابع: "لا أصدق حتى الآن عدم وجود ناقل فضائي لمواجهة الأهلي وبيراميدز".

واختتم: الأهلي فريق صُرف عليه مليارات، هل يتم بث مواجهته الحاسمة في بطولة كبيرة في تطبيق؟".

