القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

الزمالك، فيتو

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها في الثامنة مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

 وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز وتحديدا أون تايم سبورت 1.

 

مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

 وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي على استاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة ويأتي خلفه فريق المصري البورسعيدي برصيد 15 نقطة. 

 

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز  

ويخوض الزمالك المباراة محتلا المركز الأول فى جدول الترتيب برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى واحدة وخسارة أخرى، حيث فاز على كل من سيراميكا، مودرن سبورت، فاركو، المصرى، والإسماعيلى، وتعادل مع المقاولون وخسر من وادى دجلة.

وفي المقابل، يدخل الجونة اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز الثانى له، بعدما خاض 6 مباريات فاز في واحدة وتعادل في 4 وخسر واحدة، ليصل رصيده الى 7 نقاط، يحتل بها المركز السابع عشر.

وفاز الجونة على كهرباء الإسماعيلية بهدف في الجولة الأولى، ثم تعادل مع كل من غزل المحلة، وانبى سلبيا، وأمام زد بهدف لكل فريق، بينما خسر أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف

