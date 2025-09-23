الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
رياض محرز يقود تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام بيراميدز في كأس القارات الثلاث

رياض محرز،فيتو
رياض محرز،فيتو

 استقر ماتياس يايسله المدير الفني لفريق اهلي جدة السعودي علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فريق بيراميدز  مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في كأس الإنتركونتيننتال علي لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

 

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام بيراميدز

ومن المتوقع ان تشهد تشكيلة الاهلي السعودي  عودة ماتيو دامس في مركز الظهير الأيسر والبرازيلي جالينو ويندرسون بعد تعافيه من الإصابة وتأتي كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ماتيو دامس، وميريح ديميرال، وروجير إيبانيز، وعلي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه، وإنزو ميلوت، وزياد الجهني.

خط الهجوم: رياض محرز، وإيفان توني، وجالينو ويندرسون
 

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال والقنوات الناقلة

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره أهلي جدة السعودي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في كأس الإنتركونتيننتال علي لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

مباراة بيراميدز وأهلي جدة السعودي في كأس الإنتركونتيننتال تقام الساعة 9 مساء اليوم الثلاثاء.

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز  إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

مباراة بيراميدز والاهلي

ويخوض الأهلي السعودي البطولة بصفته بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يمثل بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق كلا الناديين اللقب القاري الأكبر لأول مرة في تاريخهما.

مباراة بيراميدز القادمة

ولا تمتلك أي قناة عربية حقوق بث لقاء الأهلي السعودي وبيراميدز، ويمكن متابعة أحداث المباراة حصريًا عبر منصة "شاهد" الإلكترونية ومنصة (FIFA +).

حكام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز 

ويدير الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، هم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

الإنتركونتيننتال أهلي جدة السعودي بيراميدز رياض محرز موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

