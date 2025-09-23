ماييلي يقود التشكيل المتوقع لـ بيراميدز في مواجهة الأهلي السعودي

مباراة بيراميدز والأهلي السعودي، استقر الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال المقرر له اليوم الثلاثاء.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال

ومن المتوقع أن يلعب بيراميدز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: أسامة جلال وأحمد سامي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه ومهند لاشين وأحمد عاطف "قطة" وكريم حافظ.

الهجوم: إيفرتون دا سيلفا وفيستون ماييلي.

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال والقنوات الناقلة

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره أهلي جدة السعودي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في كأس الإنتركونتيننتال علي لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

مباراة بيراميدز وأهلي جدة السعودي في كأس الإنتركونتيننتال تقام الساعة 9 مساء اليوم الثلاثاء.

وسيتم إذاعتها على قناة إم بي سي لكن لم يعلن رسميا عنها حتى الآن.

حكام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

ويدير الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، هم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

واستقر المدرب الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق على اللجوء للدفع ب كريم حافظ الظهير الأيسر للمشاركة في مركز الجناح على حساب وليد الكرتي الذي يغيب للاصابة خلال مواجهة اهلي جدة اليوم الثلاثاء.

وأعطى يورتشيتش تعليمات مكثفة لحافظ ومحمد حمدي بتضييق المساحات أمام رياض محرز جناح الأهلي السعودي ونجم المنتخب الجزائري.

اصابة وليد الكرتي

وتعرض الكرتي للاصابة خلال التدريب الأخير للفريق حيث شعر بآلام في العضلة الأمامية وخضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته.

قائمة بيراميدز أمام الأهلي السعودي

وكان المدير الفني الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش اختار قائمة ضمت كل من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - بلاتي توريه.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

