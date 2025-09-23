الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ماذا يحدث لو انتهت مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز بالتعادل؟

فريق بيراميدز، فيتو
مباراة بيراميدز والأهلي السعودي، تشهد منافسات النسخة الثانية من كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، مواجهة مثيرة تجمع بين بيراميدز والأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال والقنوات الناقلة

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره أهلي جدة السعودي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في كأس الإنتركونتيننتال علي لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

مباراة بيراميدز وأهلي جدة السعودي في كأس الإنتركونتيننتال تقام الساعة 9 مساء اليوم الثلاثاء.

ماذا يحدث لو انتهت مباراة الاهلي السعودي وبيراميدز بالتعادل؟ 

كشف الفيفا عن أن اللقاء في حال انتهى بالتعادل بأي نتيجة بين الفريقين في وقته الأصلي، سيتم اللجوء للعب ٣٠ دقيقة أخرى على شوطين إضافيين، وفي حال استمر التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم الفائز بالكأس والمتأهل للمرحلة النهائية من كأس الإنتركونتيننتال.

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز  إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

حكام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز 

ويدير الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، هم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

قائمة بيراميدز أمام الأهلي السعودي

وكان المدير الفني الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش اختار قائمة ضمت كل من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - بلاتي توريه.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

مباراة بيراميدز والأهلي السعودي موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز الإنتركونتيننتال كأس الإنتركونتيننتال بيراميدز إنتركونتيننتال كأس القارات للأندية كأس القارات الثلاث

