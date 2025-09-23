الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
حاولت قتل زوجة ابنها في المقابر، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بالشرقية

النيابة العامة، فيتو

أمرت النيابة العامة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بحبس ربة منزل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها هي وابنها بالتعدي على زوجته والشروع في قتلها داخل منطقة المقابر بقرية شبرا النخلة بمركز بلبيس.

تجديد حبس المتهم بقتل والده في الشرقية وعرضه على لجنة طب نفسي

تفاصيل واقعة شبرا النخلة 

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارًا من"هـ. ح."، 19 عامًا، ربة منزل ومقيمة بقرية شبرا النخلة، تتهم فيه زوجها “ح. م.” ووالدته "إ. ح." بالتعدي عليها والشروع في قتلها في المقابر بمركز بلبيس.

ضبط والدة الزوج المتهمة

وأظهرت التحريات الأولية صحة الواقعة، حيث تم ضبط والدة الزوج المتهمة، وعرضها على النيابة العامة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار الزوج المتهم، بالإضافة إلى تكليف المباحث بإجراء تحريات موسعة حول الواقعة وملابساتها.

