حاولت قتل زوجة ابنها في المقابر، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بالشرقية

أمرت النيابة العامة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بحبس ربة منزل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها هي وابنها بالتعدي على زوجته والشروع في قتلها داخل منطقة المقابر بقرية شبرا النخلة بمركز بلبيس.

تفاصيل واقعة شبرا النخلة

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارًا من"هـ. ح."، 19 عامًا، ربة منزل ومقيمة بقرية شبرا النخلة، تتهم فيه زوجها “ح. م.” ووالدته "إ. ح." بالتعدي عليها والشروع في قتلها في المقابر بمركز بلبيس.

ضبط والدة الزوج المتهمة

وأظهرت التحريات الأولية صحة الواقعة، حيث تم ضبط والدة الزوج المتهمة، وعرضها على النيابة العامة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار الزوج المتهم، بالإضافة إلى تكليف المباحث بإجراء تحريات موسعة حول الواقعة وملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.