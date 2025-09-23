خناقة في الحي الراقي، الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة الشيخ زايد

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله اعتداء عدد من الأشخاص على آخرين أمام محل عملهم.

خناقة فى الحى الراقى.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء ومشاجرة فى الشيخ زايد

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بلاغًا من مالك مغسلة مصاب بكدمات وجروح متفرقة، يفيد بتعرضه لاعتداء من جانب عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم.

على الفور جرى تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الاعتداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

