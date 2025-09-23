الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
عصام كامل

حوادث

خناقة في الحي الراقي، الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة الشيخ زايد

كشفت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله اعتداء عدد من الأشخاص على آخرين أمام محل عملهم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بلاغًا من مالك مغسلة مصاب بكدمات وجروح متفرقة، يفيد بتعرضه لاعتداء من جانب عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم.

الداخلية: ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 65 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالإسكندرية

ضبط 43 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

على الفور جرى تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الاعتداء. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية تكشف ملابسات النيابة العامة كشف ملابسات فيديو قسم شرطة ثان الشيخ زايد قسم شرطة ثان مديرية أمن الجيزة

