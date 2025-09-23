الفنانين التشكيليين تدين تشويه تمثال محمد علي

أدانت نقابة الفنانين التشكيليين، بأشد العبارات الممارسات التي وصفتها بـ"غير المسئولة" والتي تقوم بها بعض المحليات وجهات مجهولة، مشيرة إلى ما حدث مؤخرًا لتمثال الراحل محمد علي، من عمل الفنان الدكتور شمس القرنفلي، أستاذ النحت الميداني والعميد السابق لكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها.

ووصف البيان تصرف الجهات المعنية بأنه "تعدٍّ صارخ على حقوق الملكية الفكرية للفنان وتشويه متعمد للذائقة البصرية والذوق العام"، وذلك بسبب التعامل غير المسئول مع قاعدة التمثال، التي تُعتبر جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من العمل الفني.

وشددت النقابة على أن أي تغيير أو نقل للأعمال النحتية الميدانية من مكان إلى آخر يجب أن يخضع لمعايير فنية ومهنية دقيقة، تحفظ القيمة الجمالية للعمل.

وأكدت على ضرورة التشاور المسبق مع الفنانين أصحاب الأعمال والنقابة المختصة لضمان الحفاظ على الأعمال الفنية وتقديمها بالشكل اللائق.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الفن التشكيلي المصري "ثروة قومية لا يجوز العبث بها أو التعامل معها بسطحية وعشوائية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.