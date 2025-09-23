الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الفنانين التشكيليين تدين تشويه تمثال محمد علي

تمثال محمد علي، فيتو
تمثال محمد علي، فيتو

أدانت نقابة الفنانين التشكيليين، بأشد العبارات الممارسات التي وصفتها بـ"غير المسئولة" والتي تقوم بها بعض المحليات وجهات مجهولة، مشيرة إلى ما حدث مؤخرًا لتمثال الراحل محمد علي، من عمل الفنان الدكتور شمس القرنفلي، أستاذ النحت الميداني والعميد السابق لكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها.

ووصف البيان تصرف الجهات المعنية بأنه "تعدٍّ صارخ على حقوق الملكية الفكرية للفنان وتشويه متعمد للذائقة البصرية والذوق العام"، وذلك بسبب التعامل غير المسئول مع قاعدة التمثال، التي تُعتبر جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من العمل الفني.

وشددت النقابة على أن أي تغيير أو نقل للأعمال النحتية الميدانية من مكان إلى آخر يجب أن يخضع لمعايير فنية ومهنية دقيقة، تحفظ القيمة الجمالية للعمل.

وأكدت على ضرورة التشاور المسبق مع الفنانين أصحاب الأعمال والنقابة المختصة لضمان الحفاظ على الأعمال الفنية وتقديمها بالشكل اللائق.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الفن التشكيلي المصري "ثروة قومية لا يجوز العبث بها أو التعامل معها بسطحية وعشوائية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقابة الفنانين التشكيليين الفن التشكيلي المصري تمثال الزعيم الراحل محمد علي الفنان الدكتور شمس القرنفلي طارق الكومي

مواد متعلقة

نقابة الفنانين التشكيليين تنعى أكرم سعيد

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

فجرها ترامب، التحذير من الباراسيتامول يثير مخاوف العالم والأطباء يكشفون مخاطر المسكنات

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

"خرجنا نجيب عيش"، محافظ بورسعيد يضبط طالبات خارج المدرسة ويحيل المديرة للتحقيق

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

بعد اعترافه بدولة فلسطين، الرئيس الفرنسى يجبر على الانتظار فى نيويورك لمرور موكب ترامب (فيديو)

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

علامات تعاطى سائقي الحافلات للمواد المخدرة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads