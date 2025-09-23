ضبط 17 شخصا استغلوا أطفالا في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط 17
الداخلية تضبط 17 شخصًا استغلوا أطفالًا في أعمال التسول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 17 شخصًا (رجال وسيدات – 9 منهم لهم معلومات جنائية) لاتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

جرى الضبط بنطاق أقسام شرطة مصر الجديدة – النزهة – السيدة زينب – العجوزة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وبصحبتهم 29 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء ممارسة هذه الأنشطة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى تسليم الأطفال لأهليتهم مع التعهد بحسن رعايتهم، وإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

استغلال الاطفال أعمال التسول استجداء المارة الادارة العامة لمباحث رعاية الاحداث التسول بالقاهرة الإدارة العامة لمباحث

