ضبط 17 شخصا استغلوا أطفالا في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 17 شخصًا (رجال وسيدات – 9 منهم لهم معلومات جنائية) لاتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

جرى الضبط بنطاق أقسام شرطة مصر الجديدة – النزهة – السيدة زينب – العجوزة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وبصحبتهم 29 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء ممارسة هذه الأنشطة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى تسليم الأطفال لأهليتهم مع التعهد بحسن رعايتهم، وإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.