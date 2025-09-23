الداخلية تضبط قائدي ربع نقل عرضوا حياة المارة للخطر بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي سيارتين ربع نقل بالسير برعونة على أحد الطرق بالإسكندرية، معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين "بدون تراخيص" وقائديهما، وتبين أنهما عاطلان لا يحملان رخص قيادة ومقيمان بدائرة قسم شرطة برج العرب.

بمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو.

تم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

