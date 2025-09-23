أبوة من نوع آخر، صرح تعليمي يحمل اسم فوزي الدهشوري تخليدا لعطائه (فيديو وصور)

رغم أن الراحل فوزي السيد الدهشوري لم يُرزق بالأبناء، لكنه ترك أثرًا خالدًا في مجتمعه، عبر تبرعه بنصف فدان من أرضه لإنشاء مدرسة تحمل اسمه بعزبة الرفلة التابعة لقرية انشاص الرمل بمحافظة الشرقية، لتصبح صرحًا تعليميًّا ينير طريق الأجيال ويضمن استمرار ذكراه من خلال التعليم، فتتحول قسوة الحياة إلى رسالة عطاء لا تنقطع، وصدقة جارية تخدم الأطفال وتزرع فيهم قيم العلم والمعرفة.

وزير التربية والتعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان مدرسة "فوزي السيد الدهشوري للتعليم الأساسي ببلبيس

وافتتح الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مدرسة "فوزي السيد الدهشوري للتعليم الأساسي" بقرية أنشاص الرمل، التابعة لإدارة بلبيس التعليمية.

وزير التربية والتعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان مدرسة "فوزي السيد الدهشوري للتعليم الأساسي ببلبيس،فيتو

إنشاء المدرسة بالتعاون مع بنك التنمية الألماني على مساحة 1850 مترًا مربعًا، وتضم 11 فصلًا دراسيًا

وجرى إنشاء المدرسة بالتعاون مع بنك التنمية الألماني على مساحة 1850 مترًا مربعًا، وتضم 11 فصلًا دراسيًا (6 فصول ابتدائي، 3 فصول إعدادي، وفصلان لرياض الأطفال) بطاقة استيعابية تصل إلى 360 طالبًا وطالبة، مزودة بأحدث المعامل والمكتبات وغرف الأنشطة، لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة.

وزير التربية والتعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان مدرسة "فوزي السيد الدهشوري للتعليم الأساسي ببلبيس،فيتو

حوار مباشر مع التلاميذ لتقييم انطباعاتهم عن المدرسة وتشجيعهم على الجد والاجتهاد

وخلال الافتتاح، تفقد الوزير والمحافظ الفصول الدراسية والمعامل، واطمأنوا على تسليم الكتب المدرسية للطلاب منذ اليوم الأول، كما حرص الوزير على إجراء حوار مباشر مع التلاميذ لتقييم انطباعاتهم عن المدرسة وتشجيعهم على الجد والاجتهاد والالتزام بالحضور والانضباط.

وزير التربية والتعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان مدرسة "فوزي السيد الدهشوري للتعليم الأساسي ببلبيس،فيتو

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف أن افتتاح المدرسة يعكس جهود الوزارة المستمرة لتقديم تعليم متميز لأبناء القرى، مشددًا على أهمية التعاون بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب لضمان جودة العملية التعليمية.

المشاركة الفعالة في الأنشطة الصفية واللاصفية تسهم في صقل شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم

وأضاف أن المشاركة الفعالة في الأنشطة الصفية واللاصفية تسهم في صقل شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم، مؤكدًا على التزام الدولة بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة وتطوير القائم منها بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.

كما التقى الوزير بعدد من أولياء الأمور، وتبادل معهم الآراء حول نظام البكالوريا، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب، وشدد على أهمية التزام الطلاب بالحضور اليومي كركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية.

من جانبه، أكد المحافظ حازم الأشموني على سعي المحافظة الدائم لدعم البنية التحتية للمدارس وتحسين مستوى الخدمات التعليمية، مشيرًا إلى دخول 25 مشروعًا جديدًا بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 464 مليونًا و200 ألف جنيه، ضمن جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية وإعداد أجيال قادرة على بناء مستقبل مصر.

وفد من بنك التنمية الألماني

وشارك في الافتتاح عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، من بينهم الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمهندس يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، واللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس، ووفاء طلبة مديرة إدارة بلبيس التعليمية، إلى جانب وفد من بنك التنمية الألماني.

