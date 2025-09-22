الإثنين 22 سبتمبر 2025
تحرير 91 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

 أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على   الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين

 

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

 وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إن الحملة حررت 91 مخالفة تموينية متنوعة، منها  70 مخالفة  للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما  تمكنت الحملة من ضبط 46 كيلوجرام لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و400 كيلو جرام  دقيق بلدي مخابز مدعم محظور بيعه أو تداوله، و19300 رغيف بيع وهمي.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

 وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

زراعة الفيوم تنظم يوما تدريبيا علي برنامج التعاقب المحصولي الثلاثي

ضبط 10 أطنان سميد بسبوسة منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

الفيوم ادارة مباحث التموين الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية السلع مجهولة المصدر تكثيف الحملات على الأسواق

