تحرير 104 مخالفات تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

جانب من الحملة، فيتو
أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة علي   الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إن الحملة حررت  104 مخالفات تموينية متنوعة، منها 44 مخالفة  للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، نقص وزن الإنتاج عن 90 جراما للرغيف، إنتاج خبز مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار،  وعدم نظافة أدوات العجين، كما تمكنت الحملة من التحفظ على 104 كيلو جرامات لحوم وكبده فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و35 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي، و700 كيلو دقيق بلدي مخابز مدعم محظور بيعه او تداوله، و750 قطعة سلع غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية، و700 كيس إندومي فاسد.

 

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

واضاف  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

غلق منشأة تعمل في تجارة الأدوية بدون ترخيص في الفيوم

ضبط 10 أطنان سميد بسبوسة منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

 

 

