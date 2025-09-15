ضبط سائق تاكسي متهم بالاستيلاء على حقيبة سيدة في الجيزة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط سائق تاكسي متهم بالاستيلاء على حقيبة سيدة تركتها سهوًا داخل سيارته بدائرة قسم شرطة الجيزة.

البداية عندما تلقي المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغا من ربة منزل تتهم فيه سائق تاكسي بالاستيلاء على حقيبتها التي تحتوي على متعلقاتها، بعد أن تركتها داخل السيارة دون قصد، واكتشفت فقدها عقب انصراف السائق.

وبإجراء التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية السائق وضبطه، وأقر بالواقعة وأرشد عن الحقيبة ومحتوياتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

