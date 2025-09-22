مطارا الغردقة والإسكندرية يحصدان جوائز الاستدامة الإفريقية

حققت المطارات المصرية إنجازا دوليا جديدا بحصول مطار الغردقة الدولي على جائزة "تفادي دفن المخلفات"، وتكريم مطار الإسكندرية الدولي عن جهوده في إعادة تدوير النفايات، وذلك من المجلس الدولي للمطارات ACI – إقليم إفريقيا.

في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو دمج مفاهيم الاستدامة في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لجهود وزارة الطيران المدني تحت قيادة الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الذي وضع منذ توليه المسؤولية رؤية واضحة لرفع كفاءة تشغيل المطارات المصرية بما يتماشى مع أهداف الدولة ورؤيتها 2030.

وقد حرص الوزير على ترسيخ ثقافة الاستدامة داخل القطاع وتحفيز جميع المطارات على تبني الممارسات البيئية الحديثة، إيمانا منه بأن الحفاظ على البيئة وترشيد الموارد يمثلان أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تجاه المجتمع والأجيال القادمة.

من جانبه، أعرب الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، عن اعتزازه بهذا التقدير الدولي، مشيدًا بجهود فرق العمل في مطاري الغردقة والإسكندرية، الذين ترجموا توجيهات القيادة السياسية والوزارة إلى واقع ملموس من خلال تبني أحدث آليات إدارة النفايات وإعادة التدوير. وأكد أن هذه النجاحات تعكس التزام المطارات المصرية بمواكبة المعايير العالمية، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة مصر كدولة رائدة في القارة الإفريقية في مجال الطيران المستدام، ويعكس التوازن بين التطوير التشغيلي للمطارات والحفاظ على البيئة، بما يعزز دورها كواجهة حضارية وبيئية مشرفة أمام العالم.

يذكر أن قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية للمطارات ساهم بدور بارز في استحداث تقنيات حديثة للتخلص الآمن من النفايات المشعة ومولدات الأشعة السينية، بالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية، وهو ما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان البيئي والصحي في جميع المطارات المصرية.

