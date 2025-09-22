وزير التعليم العالي يهنئ المصريين المدرجين في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة والتقدير إلى العلماء المصريين بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المدرجين في قائمة ستانفورد لأفضل ٢٪ من علماء العالم لعام ٢٠٢٥، وذلك وفقًا لتقرير جامعة ستانفورد الأمريكية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العلمية المتميزة للجامعات والمراكز والمعاهد المصرية، ويبرز جهود علمائها في الارتقاء بالبحث العلمي وجودة المخرجات البحثية المنشورة دوليًا، مشيرًا إلى أن ظهور علماء من مصر في مثل هذه التصنيفات الدولية يعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد الوزير بالجهود المتواصلة التي يبذلها أعضاء المجتمع الأكاديمي في دعم وتطوير البحث العلمي وتعزيز النشر الدولي، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح؛ بما يسهم في تعزيز مكانة مصر العلمية والبحثية على المستوى العالمي.

