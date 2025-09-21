لجنة العلاقات الثقافية تنسق بين الجامعات بشأن الترشيح للإعارات وتخصيص المنح

عقدت لجنة العلاقات الثقافية بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم جلستها رقم (188)، برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وأمانة الدكتورة/ منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وبحضور أعضاء اللجنة ومسئولي الإدارة العامة لشئون العلاقات الثقافية بأمانة المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وناقشت اللجنة العديد من اتفاقيات التعاون حيث تتولى لجنة العلاقات الثقافية وضع الخطط الكفيلة باستفادة الجامعات من الاتفاقيات الخارجية وبرامجها التنفيذية والتنسيق فيما بينهما والتنسيق بين الجامعات بشأن الترشيح للإعارات وتخصيص المنح وتمثيل الجامعات في المؤتمرات والندوات العلمية، وتعتمد توصيات اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات.

