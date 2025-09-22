طرق يلجأ إليها المسافرون لتجنب دفع غرامات على الوزن الزائد

حيل يلجأ إليها المسافر للهروب من الوزن الزائد في حالة تجاوزه الوزن المسموح، وتفادي دفع الغرامة التي قد تصل إلى 90 دولارًا في بعض الشركات:

حمل الوزن الزائد مع حقيبة اليد

ويؤكد بعض مندوبي شركات الطيران أن هناك حالات زيادة وزن الحقائب يتم رصدها بشكل يومي مع الركاب، مشيرًا إلى أنه فور إبلاغ الراكب بالوزن الزائد يقوم بأخذ ذلك الوزن وعدم شحنه لتفادي الغرامة واصطحابه إلى الطائرة كحقيبة يد وفور وصوله إلى الطائرة يمنع حملها إلى الطائرة وتضطر مندوب الشركة لوضعه مع الحقائب الأخرى.

إكرامية التغاضي عن الوزن

"البقشيش أكثر شيء يمتاز به المصريون كإكرامية لشخص قام بمساعدة أو أدي خدمة ليست من اختصاصه لشخص معين"، هكذا قال بعض العاملين، مشيرين إلى أن هناك ركابًا يعلمون أن لديهم وزنًا زائدًا، وبالتالي يقومون بإعطاء مبلغ من المال لأحد العاملين بتلك الشركة بشكل سري مقابل السماح بشحن الحقائب.



تقسيم الوزن على حقيبتين

تلك الحيلة لا تصلح مع كل الخطوط الجوية لأن قوانين كل شركة تختلف عن الثانية، حيث إن هناك مسافرًا يفاجأ بأن الوزن الزائد في حقيبة واحدة سيكلفه الكثير من المال، وبالتالي يقوم بتخفيف وزن الحقيبة للحد المسموح به.



الاستعانة براكب آخر

وتعتبر تلك آخر حيلة قد يلجأ إليها المسافر للهروب من غرامة الوزن المسموح به على الطائرة، حيث إنه يقوم بشحن وزنه المسموح له وينتظر أي راكب حقائبه لا تتعدى الوزن المسموح، ويقوم بشحنها معه لحين الوصول إلى وجهته.

