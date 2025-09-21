وفد من شركة أليكسيون - الذراع الطبي لعلاج الأمراض النادرة يزور طب عين شمس

استضاف مركز "مصري" للأبحاث الإكلينيكية MASRI-CRC هذا الأسبوع وفدًا رفيع المستوى من شركة أليكسيون – الذراع الطبي لعلاج الأمراض النادرة التابع لشركة أسترازينيكا العالمية.

وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي لتحسين وتطوير الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الأمراض النادرة في جمهورية مصر العربية.تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، على الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، هشام الغزالى مدير مركز مصرى للابحاث الإكلينيكية، فاطمة عبيد مدير مركز الأبحاث الإكينيكية.



ضم الوفد كلًا من: الدكتور باتريك ميكوسكي، نائب الرئيس للأبحاث السريرية العالمية، والدكتور أحمد حجازي، مدير أسواق الشرق الأوسط، والدكتور توماس لبيب، المدير الطبي للأمراض النادرة -مصر، والدكتور أحمد أبو طالب، مدير الأبحاث بالشركة - مصر.



وجاءت هذه الزيارة انسجامًا مع الجهود الوطنية التي تقودها مصر وتأكيدًا على دورها الريادي في دعم قضايا الصحة العامة، والتي تُوّجت برعايتها للقرار التاريخي المتعلق بالأمراض النادرة خلال جمعية الصحة العالمية في مايو الماضي.



تركّزت المناقشات على سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية، ودفع الابتكار في مجال الأبحاث الطبية، وتبادل الخبرات لبناء القدرات البحثية، بما يدعم تحقيق رؤية مصر الصحية 2030.



تضمن برنامج الزيارة عرضًا تقديميًا شاملًا قدمته الأستاذة الدكتورة فاطمة عبيد، مديرة مركز الأبحاث الإكلينيكية، استعرضت خلاله الإمكانيات التقنية والفنية المتطورة للمركز وإنجازاته البحثية، تلاه جولة في مرافق المركز الحديثة. كما شمل اللقاء اجتماعًا مع الأستاذ الدكتور هشام الغزالي، مدير مركز مصري للأبحاث، لبحث آفاق التعاون المستقبلية ووضع خطط تنفيذية لتحقيق نقلة نوعية في خدمة مرضى الأمراض النادرة.



وأعرب الوفد عن فخره بالشراكة الاستراتيجية المستمرة مع الدولة المصرية ومؤسساتها الصحية، مؤكدين التزام أسترازينيكا بالعمل جنبًا إلى جنب مع الهيئات الصحية والمراكز البحثية في مصر لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمريض المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.