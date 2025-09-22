نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، الرابط الرسمي

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، عن نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت .

وكان مكتب التنسيق أتاح لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فتح باب تسجيل تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد اعتبارا من يوم الجمعة الماضي 19 سبتمبر وحتى الخامسة من مساء اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025.

