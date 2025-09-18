رئيس القابضة للملاحة الجوية يبرز خطة تطوير المطارات المصرية

شارك المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، كمتحدث رئيسي في الجلسة التفاعلية الأولى بعنوان "تحرير رأس المال لتطوير البنية التحتية"، في إطار مشاركة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في أعمال الجمعية العامة السنوية الرابعة والثلاثين للمجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا، والمنعقدة خلال الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر بمدينة لوساكا عاصمة زامبيا، تحت شعار "تمكين المطارات الأفريقية لتحقيق النمو الاستراتيجي".

وخلال النقاش الذي تضمن أسئلة وأجوبة بين المتحدثين والحضور، تناولت الجلسة موضوعات جذب الاستثمارات للمطارات، وإدارة المخاطر المالية، ومواءمة استراتيجيات التمويل مع أهداف النمو طويلة المدى، إلى جانب استعراض آليات مبتكرة لتوفير رأس المال وفتح المجال أمام أسواق التمويل التنموي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية للمطارات الإفريقية، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار في قطاع الطيران.

وخلال الحوار، استعرض المهندس أيمن عرب أبرز ملامح خطة تطوير المطارات المصرية على رأسها مطار القاهرة الدولي، ومن ضمنها مطارات الغردقة وشرم الشيخ والعلمين وسفنكس، موضحًا أنّ الخطة تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة وربط المقاصد السياحية في مختلف أنحاء البلاد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار عرب إلى أنّ هذه المشروعات تعزّز ثقة المستثمرين وتدعم قطاع السياحة، فضلًا عن دورها في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف المناطق.

واتفق المشاركون على أنّ المطارات لم تعد مجرد بوابات للسفر، بل أصول اقتصادية استراتيجية تسهم في دفع عجلة التنمية، مؤكدين على أهمية توفير حلول تمويل مبتكرة تمكّن المطارات الإفريقية من تحقيق نمو متوازن ومستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.