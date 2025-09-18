الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس القابضة للملاحة الجوية يبرز خطة تطوير المطارات المصرية

الجمعية العامة السنوية
الجمعية العامة السنوية الـ 34 للمجلس الدولي للمطار
ads

شارك المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، كمتحدث رئيسي في الجلسة التفاعلية الأولى بعنوان "تحرير رأس المال لتطوير البنية التحتية"، في إطار مشاركة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في أعمال الجمعية العامة السنوية الرابعة والثلاثين للمجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا، والمنعقدة خلال الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر بمدينة لوساكا عاصمة زامبيا، تحت شعار "تمكين المطارات الأفريقية لتحقيق النمو الاستراتيجي".

وخلال النقاش الذي تضمن أسئلة وأجوبة بين المتحدثين والحضور، تناولت الجلسة موضوعات جذب الاستثمارات للمطارات، وإدارة المخاطر المالية، ومواءمة استراتيجيات التمويل مع أهداف النمو طويلة المدى، إلى جانب استعراض آليات مبتكرة لتوفير رأس المال وفتح المجال أمام أسواق التمويل التنموي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية للمطارات الإفريقية، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار في قطاع الطيران.

وخلال الحوار، استعرض المهندس أيمن عرب أبرز ملامح خطة تطوير المطارات المصرية على رأسها مطار القاهرة الدولي، ومن ضمنها مطارات الغردقة وشرم الشيخ والعلمين وسفنكس، موضحًا أنّ الخطة تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة وربط المقاصد السياحية في مختلف أنحاء البلاد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار عرب إلى أنّ هذه المشروعات تعزّز ثقة المستثمرين وتدعم قطاع السياحة، فضلًا عن دورها في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف المناطق.

واتفق المشاركون على أنّ المطارات لم تعد مجرد بوابات للسفر، بل أصول اقتصادية استراتيجية تسهم في دفع عجلة التنمية، مؤكدين على أهمية توفير حلول تمويل مبتكرة تمكّن المطارات الإفريقية من تحقيق نمو متوازن ومستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القابضة للمطارات والملاحة الجوية جذب الاستثمارات للمطارات الشركة القابضة للمطارات الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية القابضة للمطارات المطارات الافريقية المطارات المصرية مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة

مواد متعلقة

مجلس الدراسات العليا بعين شمس يبحث موقف الطلاب الوافدين

ورشة عمل بجامعة عين شمس لتطوير مهارات الطلاب ذوي الإعاقة

فتح باب التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية للقبول بالجامعات

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

وزير الطيران: التعاون المصري الإماراتي نموذج استراتيجي للشراكات الناجحة

إقامة معسكرات للمتميزين رياضيا بجامعة طنطا

كلية الآداب بجامعة عين شمس تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد

جامعة عين شمس تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع أنجليا روسكين البريطانية

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

قرار جديد لرئيس الوزراء، الاستيلاء المباشر على أراضٍ لتنفيذ مشروع الطريق المزدوج بالغربية

الخطيب يتسلم تقريرا عن أزمة تصريحات وكيل إمام عاشور

سيناريو الأهلي لتجهيز خليفة النحاس

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025، رابط رسمي

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads