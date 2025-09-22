فتح التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية، اعتبارًا من اليوم الإثنين، حتى الخامسة مساء يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك من خلال هذا الرابط.



ويتم تسجيل الرغبات باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

