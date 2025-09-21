أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يصرف 50 ألف جنيه لكل لاعب.. سانتوس يعود لدائرة المرشحين لقيادة الأهلي.. وعقوبات الجولة السابعة من الدوري الممتاز
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
أقوال رمضان صبحي الكاملة في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا منه (مستند)
حصل موقع "فيتو" على نص أقوال رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز، في اتهامه بالتزوير وأداء طالب الامتحان بدلا منه، داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.
فرناندو سانتوس يعود لدائرة المرشحين لقيادة الأهلي
عاد البرتغالي فرناندو سانتوس، المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال، ليتصدر المشهد من جديد ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة.
الفائز يلاقي الأهلي، إيجل نوار يتعادل سلبيا مع أساس تيليكوم بذهاب تمهيدي دوري الأبطال
منافس الأهلي، انتهت مباراة فريق إيجل نوار البوروندي مع ضيفه أساس تيليكوم الجيبوتي بنتيجة التعادل السلبي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
أبرزها إيقاف ثنائي الزمالك، عقوبات الجولة السابعة من الدوري الممتاز
الدوري المصري، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السابعة من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري Nile” ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.
فيريرا قبل مواجهة الجونة: أي لاعب يفكر في مباراة القمة لن يكون في حساباتي
أكد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة الجونة المقبلة في مشوار الفريق بمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ديكيداها الصومالي يفوز على الزمالة السوداني في الكونفدرالية ويضع قدما لمواجهة الزمالك
الكونفدرالية، فاز فريق ديكيداها الصومالي على نظيره الزمالة السوداني بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما بذهاب الدور التمهيدي الاول ببطولة كأس الكونفدرالية.
نجم أهلي جدة يقترب من الغياب أمام بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال
تواجد البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق أهلي جدة السعودي، في دائرة الشك قبل مواجهة بيراميدز في بطولة كأس القارات الثلاث (إنتركونتيننتال)، يوم الثلاثاء المقبل.
موقف إمام عاشور من مباراة القمة أمام الزمالك بعد مغادرته المستشفى
غادر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المستشفى اليوم الأحد، بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها، عقب الوعكة التي تعرض لها مؤخرا نتيجة إصابته بفيروس "A"، والتي أجبرته على قضاء عدة أيام تحت الملاحظة الطبية.
لاحتواء غضبهم، الزمالك يصرف 50 ألف جنيه لكل لاعب قبل مواجهة الجونة
قال مصدر داخل نادي الزمالك: إن الإدارة صرفت 50 ألف جنيه لكل لاعب في الفريق والجهاز الفني، لاحتواء غضبهم لتأخر صرف المستحقات المتأخرة.
مصدر بالأهلي يكشف مصير النحاس فور الإعلان عن اسم المدرب الأجنبي الجديد
قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق سيرحل عن الجهاز الفني فور الإعلان عن اسم المدرب الأجنبي الجديد.
