أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يصرف 50 ألف جنيه لكل لاعب.. سانتوس يعود لدائرة المرشحين لقيادة الأهلي.. وعقوبات الجولة السابعة من الدوري الممتاز

حصل موقع "فيتو" على نص أقوال رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز، في اتهامه بالتزوير وأداء طالب الامتحان بدلا منه، داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

عاد البرتغالي فرناندو سانتوس، المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال، ليتصدر المشهد من جديد ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة.

منافس الأهلي، انتهت مباراة فريق إيجل نوار البوروندي مع ضيفه أساس تيليكوم الجيبوتي بنتيجة التعادل السلبي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الدوري المصري، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السابعة من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري Nile” ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

أكد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة الجونة المقبلة في مشوار الفريق بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الكونفدرالية، فاز فريق ديكيداها الصومالي على نظيره الزمالة السوداني بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما بذهاب الدور التمهيدي الاول ببطولة كأس الكونفدرالية.

تواجد البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق أهلي جدة السعودي، في دائرة الشك قبل مواجهة بيراميدز في بطولة كأس القارات الثلاث (إنتركونتيننتال)، يوم الثلاثاء المقبل.

غادر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المستشفى اليوم الأحد، بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها، عقب الوعكة التي تعرض لها مؤخرا نتيجة إصابته بفيروس "A"، والتي أجبرته على قضاء عدة أيام تحت الملاحظة الطبية.

قال مصدر داخل نادي الزمالك: إن الإدارة صرفت 50 ألف جنيه لكل لاعب في الفريق والجهاز الفني، لاحتواء غضبهم لتأخر صرف المستحقات المتأخرة.

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق سيرحل عن الجهاز الفني فور الإعلان عن اسم المدرب الأجنبي الجديد.

