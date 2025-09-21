الفائز يلاقي الأهلي، إيجل نوار يتعادل سلبيا مع أساس تيليكوم بذهاب تمهيدي دوري الأبطال

منافس الأهلي، انتهت مباراة فريق إيجل نوار البوروندي مع ضيفه أساس تيليكوم الجيبوتي بنتيجة التعادل السلبي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة العودة مطلع الأسبوع القادم في جيبوتي، والفائز من هذه المباراة سيواجه النادي الأهلي في الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي الثاني حيث تقام مواجهة الذهاب أحد أيام من 17–19 أكتوبر 2025، تقام مباراة الإياب في الفترة 24–26 أكتوبر 2025.

