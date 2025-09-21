الأحد 21 سبتمبر 2025
في ظهوره الأول، تامر مصطفى يعلن قائمة الاتحاد أمام زد بالدوري الممتاز

تامر مصطفى
تامر مصطفى

أعلن تامر مصطفي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نادي زد غدا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري  الممتاز.
 

قائمة الاتحاد السكندري أمام زد

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏دورى Mile 뒤문 EPL قائمة الفريق AYIA ZE ZEDEE صبحي سليمان فادي فريد فافيور اكيم محمود جنش فان ديرك KELME يوسف نادر محمود عجيب مصطفي ابراهيم فوري سيفوري ايزاك عبدالغني محمد عمرو جمعه ابو بكر اليادي احمد عيد عمرو صالح عبدالرحمن حمن بودي محمد توني علاء مارسيلو محمود شبانه اسلام سمير محمد کناريا محمد سامي ناصر ناصر ناصرناصر الموقع وقع الرسمي لنادي القحي السكندري‏'‏‏

وكان نادي الاتحاد السكندري،  أعلن التعاقد مع تامر مصطفى، المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، ليتولى القيادة الفنية للفريق خلفًا لأحمد سامي، الذي تم إنهاء عقده بسبب تراجع النتائج.

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى إجراءات إنهاء التعاقد مع أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون بالتراضي، وذلك عقب خسارة الفريق أمام نادي كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل.

كما قرر المجلس إيقاف مستحقات فريق الكرة، وخصم 10% من قيمة عقود جميع اللاعبين بسبب سوء النتائج كذلك قرر المجلس إيقاف جميع مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم لحين تحسن النتائج.

فيما اعتذر محمد يوسف عن عدم تدريب الاتحاد وتمسك بالاستمرار في منصب المدير الرياضي بالنادي الأهلي، متخوفًا من فكرة العودة للعمل في منصب المدير الفني بسبب ظروفه الصحية.

