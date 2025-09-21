موقف إمام عاشور من مباراة القمة أمام الزمالك بعد مغادرته المستشفى

غادر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المستشفى اليوم الأحد، بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها، عقب الوعكة التي تعرض لها مؤخرا نتيجة إصابته بفيروس "A"، والتي أجبرته على قضاء عدة أيام تحت الملاحظة الطبية.

ورغم تحسن وضعه الصحي وعودته إلى منزله، إلا أن عاشور سيغيب عن المشاركة مع الأهلي في الفترة المقبلة، حيث تأكد غيابه عن مواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز، وبات من شبه المؤكد عدم لحاقه بمباراة القمة أمام الزمالك.

ويخضع اللاعب لبرنامج غذائي وتأهيلي خاص وضعه الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق، بهدف مساعدته على التعافي الكامل تمهيدا لعودته التدريجية إلى الملاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.