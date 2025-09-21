الأحد 21 سبتمبر 2025
رياضة

موقف إمام عاشور من مباراة القمة أمام الزمالك بعد مغادرته المستشفى

إمام عاشور
إمام عاشور

غادر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المستشفى اليوم الأحد، بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها، عقب الوعكة التي تعرض لها مؤخرا نتيجة إصابته بفيروس "A"، والتي أجبرته على قضاء عدة أيام تحت الملاحظة الطبية.

ورغم تحسن وضعه الصحي وعودته إلى منزله، إلا أن عاشور سيغيب عن المشاركة مع الأهلي في الفترة المقبلة، حيث تأكد غيابه عن مواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز، وبات من شبه المؤكد عدم لحاقه بمباراة القمة أمام الزمالك.

ويخضع اللاعب لبرنامج غذائي وتأهيلي خاص وضعه الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق، بهدف مساعدته على التعافي الكامل تمهيدا لعودته التدريجية إلى الملاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

