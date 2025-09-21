الأحد 21 سبتمبر 2025
رياضة

لاحتواء غضبهم، الزمالك يصرف 50 ألف جنيه لكل لاعب قبل مواجهة الجونة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

قال مصدر داخل نادي الزمالك: إن الإدارة صرفت 50 ألف جنيه لكل لاعب في الفريق والجهاز الفني، لاحتواء غضبهم لتأخر صرف المستحقات المتأخرة.

صرف 50 ألف جنيها للاعبي الزمالك 

وأشار المصدر إلى أن الـ 50 ألف جنيها هي مكافأة فوز على أن يتم صرف المستحقات المتأخرة خلال الأيام المقبلة وتحديدا قبل مواجهة الأهلي.  

وكانت حالة من الغضب ضربت لاعبي الزمالك لتأخر صرف المستحقات خاصة اللاعبين الأجانب وعلى رأسهم شيكو بانزا.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز  

 وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة. 

