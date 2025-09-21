ديكيداها الصومالي يفوز على الزمالة السوداني في الكونفدرالية ويضع قدما لمواجهة الزمالك

الكونفدرالية، فاز فريق ديكيداها الصومالي على نظيره الزمالة السوداني بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما بذهاب الدور التمهيدي الاول ببطولة كأس الكونفدرالية.

ويجرى الدور التمهيدي الأول بنظام جولتي الذهاب والإياب، حيث أقيمت جولة الذهاب أيام 19 و20 و21 سبتمبر المقبل، بينما تقام جولة الإياب أيام 26 و27 و28 من نفس الشهر.

وتقام منافسات الدور التمهيدي الثاني بنظام الذهاب والإياب أيضا حيث تقام جولة الذهاب أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل، بينما تقام جولة الإياب أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.

ويواجه الزمالك الفائز من ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني في الدور التمهيدي الثاني بعد إعفائه من الدور الأول.

مواجهات الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية

1. كوتوكو أو كوارا يونايتد – الوداد المغربي.

2. جينراسيون فوت السنغالي أو أمادو ديالو الإيفواري – اتحاد العاصمة الجزائري.

3. بانتال إف سي السيراليوني أو هافيا الغيني – شباب بلوزداد الجزائري.

4.. usfa البوركيني أو جبوهيلي التوجولي –آبا وارويرز النيجيري أو دجوليبا المالي.

5. إيه إس إن النيجر أوأولمبيك أسفي المغربي – الملعب التونسي أو سنيم الموريتاني.

6. آيجل رويال الكاميروني أو سان بيدرو الإيفواري – بلاك مان واريورز أو كوتون البنيني.

7. ديكيدياها الصومالي أو الزمالة السوداني – الزمالك.

8. ولايتا ديتشا أو رابع الدوري الليبي – المصري.

9. NEC الأوغندي أو نيروبي يونايتد الكيني – الأهلي مدني السوداني أو النجم الساحلي التونسي.

10. بورت من جيبوتي أو كي إم كي إم من زنزبار – المريخ بينتو من جنوب السودان أو عزام التنزاني.

11. فلامبو من بوروندي أو ثالث الدوري الليبي – رابون سبور الرواندي أو سينجيدا التنزاني.

12.فرويستر من أفريقيا الوسطى أو 15 أغسطس من غينيا الاستوائية – ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

13. إف سي 105 الجابوني أو زيسكو الزمبي – واندرز الكيني أو جوانينج البوتسواني.

14. رابع الدوري الكونغولي أو جيبال من جزر القمر – كابو سكورب الأنجولي أو كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

15. ثالث الدوري الكونغولي وبالمبوزيس من موريشيوس – يانج أفريكانز الناميبي أو رويال ليوباردز من إي سواتيني.

16. فيرفيارو الموزمبيقي أو فانالمانجا من مدغشقر – بريميرو دو أوجوستو الأنجولي أو أوتوهو الكونغولي.

