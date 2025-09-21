الأحد 21 سبتمبر 2025
مصدر بالأهلي يكشف مصير النحاس فور الإعلان عن اسم المدرب الأجنبي الجديد

عماد النحاس
عماد النحاس

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق سيرحل عن الجهاز الفني فور الإعلان عن اسم المدرب الأجنبي الجديد.

أضاف: فور التعاقد مع مدرب جديد سيحضر برفقة الجهاز المعاون الأجنبي وسيستمر فقط عادل مصطفى كمدرب مساعد ووليد صلاح الدين كمدير كرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

