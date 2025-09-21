نجم أهلي جدة يقترب من الغياب أمام بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال

تواجد البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق أهلي جدة السعودي، في دائرة الشك قبل مواجهة بيراميدز في بطولة كأس القارات الثلاث (إنتركونتيننتال)، يوم الثلاثاء المقبل.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن اللاعب ويندرسون يخضع لفحص طبي حاسم اليوم الأحد لتحديد مدى جاهزيته للقاء المرتقب، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

احتمالية لحاق ويندرسون بمباراة أهلي جدة ضد بيراميدز

وأوضحت الصحيفة أن الفحوصات الأولية منحت بارقة أمل للمدرب الألماني ماتياس يايسله، بعدما أظهرت تحسن حالة جالينو، ما يعزز فرص لحاقه بالمواجهة المقررة الثلاثاء.

وكان الجناح البرازيلي قد تعرض لإصابة عضلية أبعدته عن مباراتي ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، والكلاسيكو أمام الهلال في الدوري، الذي انتهى بالتعادل (3-3).

