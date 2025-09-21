الأحد 21 سبتمبر 2025
رياضة

فرناندو سانتوس يعود لدائرة المرشحين لقيادة الأهلي

عاد البرتغالي فرناندو سانتوس، المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال، ليتصدر المشهد من جديد ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة.

وكشفت مصدر داخل الأهلي، أن النادي في مفاوضات قوية مع سانتوس من أجل التوصل لاتفاق حول تدريب الفريق، في ظل بحث النادي عن مدير فني جديد يقود المرحلة المقبلة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

