رياضة

بهدف +90، ارسنال يخطف تعادلا مثيرا من مانشستر سيتي في بالدوري الإنجليزي

ارسنال ومانشستر سيتي
ارسنال ومانشستر سيتي

أرسنال ومانشستر سيتي، خطف فريق ارسنال تعادلا مثيرا من مانشستر سيتي، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

 

افتتح مانشستر سيتي التسجيل عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 9، بينما تعادل ارسنال عن طريق مارتينيلي في الدقيقة 3+90

الصورة

 

تشكيل آرسنال ضد مانشستر سيتي 

وجاء تشكيل آرسنال ضد مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: تيمبر- ويليام ساليبا- جابرييل- ريكاردو كالافيوري.

في خط الوسط: مارتين زوبيميندي- ديكلان رايس- ميرينو.

في خط الهجوم: نوني مادويكي- تروسارد- فيكتور جيوكيريس.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏‎ARSENAL MANCHESTER CITY EMIRATES STADIUM. 21.09.29 25 rsenal Arsenai Emirates FLY BETTER RAYA TIMBER SALIBA GABRIEL CALAFIORI ZUBIMENDI RICE MERINO MADUEKE TROSSARD GYOKERES Arrizabalaga, Mosquera, Arrizabalaga,Mosquera,White, White, Saka, Eze, Martinelli, Saka,Eze,Martinel,Norgaard, Norgaard, Nwaneri,Le Nwaneri,Lewis-Skelly ewis Skelly‎‏'‏‏

تشكيل مانشستر سيتي ضد أرسنال 

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، وروبن دياز، ويوشكو جفارديول، ونيكو أورايلي.

في خط الوسط: رودريجو، برناردو سيلفا، وفيل فودين، وتيجاني ريندرز، وجيريمي دوكو.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

قد تكون صورة ‏‏‏‏١١‏ شخصًا‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏StartingX XI لا 25 ETIHAD BEYOND BDRDERS 4 3 2 Gianluigi Abdukodir Donnarumma Khusanov Ruben Dias Josko Gvardiol 33 TP 16 2 4 Nico MoReilly Rodri Bernardo Silva Tijjani Reijnders 11 9 Subs Trafford Stones Pbba Phil Foden/ Nico Savinho Nunes Bobb Mukasa Lewis Jeremy Doky Doku Erling Haaland RLUF mOли ขถง RAW ME ATANDING KITHOIT DRFAM MY HTART, WITHOHT ALQUE OWN‏'‏‏

مباراة أرسنال ومانشستر سيتي 

وقبل مباراة الليلة لعب أرسنال أمام مانشستر سيتي، في عدد 201 مباراة في جميع المسابقات، كان الفوز من نصيب آرسنال في 96 منها، في حين انتصر السيتي في 58 مواجهة، بينما حسم التعادل 47 مواجهة بين الطرفين.

وسجل لاعبو أرسنال في شباك مانشستر سيتي 324 هدفًا، في حين سجل لاعبو السماوي في شباك الجانرز 249 هدفًا.

 

تاريخ مواجهات آرسنال ضد مانشستر سيتي قبل قمة البريميرليج 

المباريات: 201 مباراة 

فوز أرسنال: 96 مباراة 

فوز مانشستر سيتي: 58 مباراة 

التعادل: 47 مباراة 

أهداف أرسنال: 324 هدفًا

أهداف مانشستر سيتي: 249 هدفًا

وكانت آخر مباراة جمعت بين آرسنال ومانشستر سيتي في 2 فبراير الماضي لحساب الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات معقل الجانرز، وانتهت بانتصار أرسنال على مانشستر سيتي بنتيجة 5-1.

يعود آخر انتصار لـ مانشستر سيتي على آرسنال في 26 أبريل 2023 في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد بنتيجة 4-1، وبعدها لم يتذوق السماوي طعم الانتصار بواقع 3 هزائم “منهم واحد بعد ركلات الترجيح في الدرع الخيرية” وتعادلين.

