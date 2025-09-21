الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النحاس يدرس تجهيز هذا اللاعب من بوابة حرس الحدود استعدادا لمباراة القمة

الأهلي
الأهلي

يفكر عماد النحاس، المدير الفني للنادي الأهلي، في مشاركة ياسين مرعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال مواجهة حرس الحدود المقبلة في الدوري الممتاز.

ويدرس النحاس الدفع باللاعب أمام حرس الحدود، ضمن خطة الجهاز الفني، لتجهيزه قبل مباراة القمة أمام الزمالك عقب غيابه الفترة الأخيرة عن الفريق بسبب الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

الأهلي ياسين مرعي الدوري الممتاز حرس الحدود الزمالك

الجريدة الرسمية
