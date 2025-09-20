السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آخر تطورات إصابة زيزو وموقفه من مباراتي حرس الحدود والزمالك

زيزو
زيزو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات إصابة أحمد سيد زيزو، التي تعرض لها خلال مواجهة الفريق مع إنبي في الدوري الممتاز، وغاب علي أثرها عن مباراة سيراميكا أمس.

وأكد المصدر أن زيزو سيكون خارج حسابات الفريق في مواجهة حرس الحدود المقبلة، مشيرا  إلى أن اللاعب يخضع لأشعة جديدة يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد حجم استجابته للعلاج شد في العضلة الضامة  .

وأوضح أنه في حال جاءت النتائج إيجابية، سيبدأ زيزو العودة إلى التدريبات بشكل تدريجي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وعن موقفه من مباراة القمة أمام الزمالك، قال  أن القرار لم يحسم بعد، مشيرا إلى وجود مؤشرات جيدة قد تمنح اللاعب فرصة اللحاق بالمواجهة المرتقبة، لكن الموقف النهائي سيتحدد بعد نتائج الفحوصات الطبية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

