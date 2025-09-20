الفتح يتعادل سلبيا مع الحزم في الدوري السعودي

تعادل فريق الحزم مع ضيفه الفتح سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في إطار الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وبتلك النتيجة يواصل فريق الفتح معاناته في جدول ترتيب الدوري السعودي حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد نقطة، بينما يأتي الحزم في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين.

تشكيل الحزم ضد الفتح

حراسة المرمى: برونو فاريلا.

خط الدفاع: عبد العزيز الحربي، عبد الله الشنقيطي، سلطان تنكر، سعود غالي الراشد.

خط الوسط: أبو بك باه، روزييه، باسل السيالي.

خط الهجوم: فابيو مارتينز، عمر السومة، إلياس سيفو موكوانا.

تشكيل الفتح ضد الحزم

حراسة المرمى: فرناندو باتشيكو فلوريس.

خط الدفاع: جورجي فيرنانديذ، سعيد باعطية، مروان سعدان، ماجد قشيش.

خط الوسط: زايدو يوسف، عثمان العثمان، عزيز خالد الفواز، الخمجان الزبيدي.

خط الهجوم: ماتياس فارغاس، سفيان بن دبكة.

