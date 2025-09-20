السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الفتح يتعادل سلبيا مع الحزم في الدوري السعودي

الفتح السعودي
الفتح السعودي

تعادل فريق الحزم مع ضيفه الفتح سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في إطار الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وبتلك النتيجة يواصل فريق الفتح معاناته في جدول ترتيب الدوري السعودي حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد نقطة، بينما يأتي الحزم في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين.

 

تشكيل الحزم  ضد الفتح

حراسة المرمى: برونو فاريلا.

خط الدفاع: عبد العزيز الحربي، عبد الله الشنقيطي، سلطان تنكر، سعود غالي الراشد.

خط الوسط: أبو بك باه، روزييه، باسل السيالي.

خط الهجوم: فابيو مارتينز، عمر السومة، إلياس سيفو موكوانا.

تشكيل الفتح ضد الحزم

حراسة المرمى: فرناندو باتشيكو فلوريس.

خط الدفاع: جورجي فيرنانديذ، سعيد باعطية، مروان سعدان، ماجد قشيش.

خط الوسط: زايدو يوسف، عثمان العثمان، عزيز خالد الفواز، الخمجان الزبيدي.

خط الهجوم: ماتياس فارغاس، سفيان بن دبكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحزم الفتح دوري روشن السعودي

مواد متعلقة

آخر تطورات إصابة زيزو وموقفه من مباراتي حرس الحدود والزمالك

أسباب توقف المفاوضات مجددا بين الأهلي وأورس فيشر السويسري

وست هام يسقط بثنائية أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

نوتنجهام وبيرنلي يتعادلان 1/1 في الدوري الإنجليزي

+90، بولونيا يخطف فوزا مثيرا من جنوى 1/2 في الدوري الإيطالي

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

غزل المحلة يشارك في رؤية اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة الممارسة

مدرب باير ليفركوزن السابق يدخل دائرة المرشحين لتدريب الأهلي

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

الفتح يتعادل سلبيا مع الحزم في الدوري السعودي

آخر تطورات إصابة زيزو وموقفه من مباراتي حرس الحدود والزمالك

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

أسباب توقف المفاوضات مجددا بين الأهلي وأورس فيشر السويسري

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الدوري الإنجليزي، ولفرهامبتون يتأخر 3-1 أمام ليدز يونايتد في الشوط الأول

نانت يخطف التعادل من رين 2/2 في الدوري الفرنسي بمشاركة مصطفى محمد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الإفتاء توضح بيان فضل العلم وشموليته للشباب والبنات

أمين الفتوى يوضح حكم ارتداء الرجل لـ السلسلة الفضة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads