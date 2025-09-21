الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة حرس الحدود

الأهلي
الأهلي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة عماد النحاس، معسكرا مغلقا غدا الاثنين، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة، حرس الحدود في بطولة الدوري المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي عماد النحاس حرس الحدود

مواد متعلقة

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع حكم الفيديو لمباراة سيراميكا

الفتح يتعادل سلبيا مع الحزم في الدوري السعودي

آخر تطورات إصابة زيزو وموقفه من مباراتي حرس الحدود والزمالك

أسباب توقف المفاوضات مجددا بين الأهلي وأورس فيشر السويسري

وست هام يسقط بثنائية أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

نوتنجهام وبيرنلي يتعادلان 1/1 في الدوري الإنجليزي

+90، بولونيا يخطف فوزا مثيرا من جنوى 1/2 في الدوري الإيطالي

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

الأكثر قراءة

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

اعترافات صادمة للخبيرة المتهمة بسرقة الأسورة الأثرية أمام النيابة: "لقيتها واقعة على الأرض ومغلفة فحطيتها في شنطتي"

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

إخلاء سبيل نجل شقيقة أحمد شيبة و2 آخرين في واقعة سرقة شقته

فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟

القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيات وأحاديث عن فضل العلم وأثر الجهل

ماذا قال النبي في طلب العلم؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads