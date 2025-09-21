الأحد 21 سبتمبر 2025
رياضة

أستون فيلا يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند 1/1 بالدوري الإنجليزي

استون فيلا
استون فيلا

انتهت مباراة فريق أستون فيلا مع نظيره سندرلاند بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض المدافع رينيلدو ماندافا لاعب فريق سندرلاند للطرد في الدقيقة الـ34.

وتقدم ماتي كاش لصالح فريق أستون فيلا في الدقيقة 67، ثم تعادل ويلسون إسيدور لفريق سندرلاند في الدقيقة 75.

 تشكيل سندرلاند أمام أستون فيلا 

حراسة المرمى: روبن ريفس.

الدفاع: رينيلدو ماندافا - عمر الديريتي - نوردي موكيلي - تري هيوم.

الوسط: نواه صديقي - جرانيت تشاكا - كريس ريج.

الهجوم: إنزو لي - ويلسون إيزيدور - شمس الدين طالبي.

تشكيل أستون فيلا أمام سندرلاند

حراسة المرمى: مارتينيز.

الدفاع: ماتي كاش - إيزري كونسا - تايرون مينجيز - لوكاس دين

الوسط: جون ماكجين - أبوبكر كامارا ـ إيمي بوينديا - مورجان روجرز - إيفان جويساند.

الهجوم: أولي واتكينز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل سندرلاند بتلك النتيجة المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد أستون فيلا في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.

الدوري الإنجليزي الممتاز سندرلاند أستون فيلا سندرلاند أمام أستون فيلا

