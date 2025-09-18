ضبط المتهمين في فيديو سباق الموتوسيكلات المتهور بشوارع الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام قائدي دراجتين ناريتين بالتسابق فيما بينهما، والسير بسرعة زائدة ورعونة، معرضان حياتهما والمواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة الفيوم الجديدة.

بالفحص تم تحديد وضبط الدراجتين الناريتين المشار إليهما، وتبين أن إحداهما بدون لوحات معدنية" وقائديها (طالبان – مقيمين بمحافظة الفيوم)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو.

تم التحفظ على الدراجتين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

