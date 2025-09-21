الأحد 21 سبتمبر 2025
ضبط متهم بالسرقة وترويع المواطنين والتحرش بالفتيات في كفر الشيخ

ضبط متهم بالسرقة
ضبط متهم بالسرقة وترويع المواطنين والتحرش بالفتيات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال السرقة وترويع المواطنين والتحرش بالفتيات بدائرة مركز البرلس في كفر الشيخ.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى، ورد بلاغ لمركز شرطة البرلس من القائم على النشر "صياد – مقيم بدائرة المركز" مصاب بجرح قطعي، حيث اتهم الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتعدي عليه مستخدمًا سلاحًا أبيض، وذلك عقب قيامه بنهره بسبب استيقافه زوجة شقيقه ومطالبتها بالتنازل عن محضر سابق حررته ضده، اتهمته فيه بالتحرش بها والاستيلاء على مبلغ مالي منها.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه مقيم بدائرة المركز وله معلومات جنائية، وعُثر بحوزته على السلاح المستخدم في التعدي. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

