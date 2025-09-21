الإعدام لصاحب محل دواجن قتل منافسه بسبب الأسعار في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا للمتهم “محمد ا.م.م”، 32 عامًا، صاحب محل دواجن، بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لإدانته بقتل منافسه في التجارة عمدًا مع سبق الإصرار.

وتعود تفاصيل القضية رقم 3756 لسنة 2025 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 544 لسنة 2025 كلي شمال بنها، إلى شهر فبراير الماضي حينما أطلق المتهم عيارًا ناريًا من سلاح غير مرخص تجاه المجني عليه “عربي ص.ي”، صاحب محل دواجن بمنطقة كفر الجزار، أرداه قتيلًا على الفور أمام محل عمله، بسبب خلافات بينهما حول أسعار بيع الدواجن.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم أعد سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش) وذخيرة، وبيت النية للتخلص من المجني عليه، بعد مشادة متكررة بينهما نتيجة التزام الأخير بالبيع بالسعر الرسمي، مما اعتبره المتهم تهديدًا لمكسبه التجاري.

واستمعت المحكمة لشهادات الشهود الذين أكدوا أن خلافًا سابقًا نشب بين الطرفين، وأن محاولات الصلح عبر شيخ البلد باءت بالفشل، ليقدم المتهم على تنفيذ جريمته بدم بارد.

وقد أدانت المحكمة المتهم بحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، إلى جانب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.