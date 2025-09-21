الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإعدام لصاحب محل دواجن قتل منافسه بسبب الأسعار في بنها

جنايات بنها
جنايات بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا للمتهم “محمد ا.م.م”، 32 عامًا، صاحب محل دواجن، بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لإدانته بقتل منافسه في التجارة عمدًا مع سبق الإصرار.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "المطاردة والملثم" بالإسكندرية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة "توك توك" بالغربية وتضبط المتهمين

وتعود تفاصيل القضية رقم 3756 لسنة 2025 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 544 لسنة 2025 كلي شمال بنها، إلى شهر فبراير الماضي حينما أطلق المتهم عيارًا ناريًا من سلاح غير مرخص تجاه المجني عليه “عربي ص.ي”، صاحب محل دواجن بمنطقة كفر الجزار، أرداه قتيلًا على الفور أمام محل عمله، بسبب خلافات بينهما حول أسعار بيع الدواجن.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم أعد سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش) وذخيرة، وبيت النية للتخلص من المجني عليه، بعد مشادة متكررة بينهما نتيجة التزام الأخير بالبيع بالسعر الرسمي، مما اعتبره المتهم تهديدًا لمكسبه التجاري.

واستمعت المحكمة لشهادات الشهود الذين أكدوا أن خلافًا سابقًا نشب بين الطرفين، وأن محاولات الصلح عبر شيخ البلد باءت بالفشل، ليقدم المتهم على تنفيذ جريمته بدم بارد.

وقد أدانت المحكمة المتهم بحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، إلى جانب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعدام شنق ا محكمة جنايات بنها قتل بسبب الأسعار خلافات بين تجار الدواجن القليوبية

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "المطاردة والملثم" بالإسكندرية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة "توك توك" بالغربية وتضبط المتهمين

القبض على 6 سيدات وشاب داخل نادٍ صحي بالنزهة لممارسة الأعمال المنافية للآداب

ضبط المتهمين بالتعدي على حارس عقار وزوجته في الطالبية

شهادة تحليل المخدرات شرط إلزامي لاستخراج رخصة القيادة بـ تعديلات قانون المرور

نار الانتقام، الداخلية تكشف ملابسات فيديو تقييد طفلة

الداخلية تنفي إدعاءات الإخوان بشأن إضراب قياديين بالجماعة عن الطعام

الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالإسكندرية وتفاصيل مشاجرة طالبين بالسيدة زينب

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، مايوركا يتعادل سلبيا مع أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

أستون فيلا يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند 1/1 بالدوري الإنجليزي

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

أسباب رد الرئيس السيسي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

التشكيل الرسمي لمباراة موناكو ضد ميتز في الدوري الفرنسي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيات وأحاديث نبوية وأدعية لتحصين الأبناء

فضائل الأذكار وترديد ذكر الصلاة على النبي بعد الصلوات المفروضة

آيات وأحاديث عن فضل العلم وأثر الجهل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads